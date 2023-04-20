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Собянин пригласил москвичей на дни открытых дверей на столичных предприятиях

Собянин пригласил москвичей на дни открытых дверей на столичных предприятиях

Собянин объявил о запуске программы поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура"

Собянин: Москва продолжает работу по благоустройству парков и зеленых территорий города

Собянин рассказал, как Москва помогает испытывать передовые разработки

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Серп и Молот

Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Нижегородском районе Москвы

Собянин рассказал о внедрении нового стандарта экстренной помощи в стационарах Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Собянин: парк "Яуза" станет самым большим по протяженности городским парком в Европе

Свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий откроют свои двери для москвичей в этом сезоне. О новых и самых популярных площадках проектов "День без турникетов" и "Открой#Моспром" рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Гостей ждут на часовом заводе "Ника", в киностудии "Союзмультфильм", на заводе по производству готовых модулей для строительства квартир и на других предприятиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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