Собянин пригласил москвичей на дни открытых дверей на столичных предприятиях

Свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий откроют свои двери для москвичей в этом сезоне. О новых и самых популярных площадках проектов "День без турникетов" и "Открой#Моспром" рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Гостей ждут на часовом заводе "Ника", в киностудии "Союзмультфильм", на заводе по производству готовых модулей для строительства квартир и на других предприятиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.