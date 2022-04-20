Собянин рассказал о горячих линиях поддержки для москвичей и представителей бизнеса

В условиях экономической нестабильности многим требуется поддержка. Задать свои вопросы москвичи и представители бизнеса могут по телефонам горячих линий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты прямой линии для предпринимателей смогут рассказать о важных изменениях в законодательстве и принятых мерах по сохранению бизнеса, столкнувшегося с зарубежными санкциями. А в Центре поддержки экономики Москвы дадут консультации по мерам поддержки бизнеса.

Для москвичей, которым нужны психологическая поддержка при поиске нового места работы, открыта горячая линия по дополнительному обучению и адаптации на рынке труда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.