Собянин сообщил, что 105 тыс человек стали донорами крови в прошлом году

20 апреля ежегодно отмечают День донора. Число желающих сдать кровь в Москве за последнее время увеличилось. Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году донорами стали более 105 тысяч человек, причем около 44 тысяч сдали кровь впервые. Также горожане активно делились антиковидной плазмой.

Мэр подчеркнул, что город оказывает донорам социальную поддержку. Они получают вознаграждение и компенсацию на питание. Звание "Почетный донор Москвы" дает право на бесплатный проезд, льготы по оплате коммунальных услуг и покупке лекарств.

К тем, кто сдает кровь, есть некоторые требования. Например, они должны быть старше 18 лет и весить не менее 50 килограммов. Также обязательно нужно иметь российское гражданство либо проживать на территории России на законных основаниях не менее одного года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.