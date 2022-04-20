Собянин: Москва собрала для беженцев из Донбасса 1,5 млн упаковок необходимой продукции

Москва собрала для беженцев из Донбасса 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с волон­те­рами и руководителями некоммерческих органи­заций в штабе по сбору гуманитарной помощи.

Также в этом году социально ориентированным НКО выделят субсидии в размере 192 миллионов рублей. Средства пойдут на возмещение расходов, таких как оплата труда сотрудников или закупка отечественного программного обеспечения.

В Москве зарегистрированы почти 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций. Из них около 10 тысяч – это социально ориентированные НКО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.