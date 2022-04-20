Собянин одобрил дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО

Сергей Собянин одобрил дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить деятельность в России, когда это будет возможным. Об этом сообщил управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас.

На майские праздники назначат дополнительные поезда Керчь – Анапа, рассказали в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.