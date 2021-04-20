На юго-западе Москвы готовят к открытию новый ФОК

Мэр посетил находящийся в процессе строительства физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70". По его словам, это первая специализированная школа, построенная в столице за последние 10 лет.

Просторный спортзал будет одновременно вмещать до сотни человек, заниматься можно будет и хореографией, и аэробикой – для всего этого предусмотрены отдельные помещения.

Это здание первое в России, которое построили специально для занятий именно спортивной гимнастикой. Другие залы для тренировок приходится приспосабливать.

"Пока заниматься рано, но месяца через два – три здесь уже можно будет реально заниматься, потому что все уже сделано", – отметил Собянин.

На данный момент общая строительная готовность объекта составляет уже 93%. По прогнозам строителей, полностью готовую школу введут в эксплуатацию уже к концу весны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.