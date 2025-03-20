Сергей Собянин пригласил школьников и их родителей на масштабный форум колледжей Москвы. Там ученикам рассказывают о востребованных профессиях и помогают определиться с выбором.

Как рассказал Собянин, свыше 75% вакансий в столице ориентированы на специалистов со средним профессиональным образованием. По его словам, успешно трудоустраиваются 95% выпускников московских колледжей, а кто-то начинает работать еще во время учебы.

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