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Новости

20 марта, 23:55

Новости

Собянин пригласил школьников и их родителей на масштабный форум колледжей Москвы

Собянин пригласил школьников и их родителей на масштабный форум колледжей Москвы

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Сергей Собянин пригласил школьников и их родителей на масштабный форум колледжей Москвы. Там ученикам рассказывают о востребованных профессиях и помогают определиться с выбором.

Как рассказал Собянин, свыше 75% вакансий в столице ориентированы на специалистов со средним профессиональным образованием. По его словам, успешно трудоустраиваются 95% выпускников московских колледжей, а кто-то начинает работать еще во время учебы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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