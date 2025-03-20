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20 марта, 11:30

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Собянин: результаты ЕГЭ доказывают качество знаний московских выпускников

Собянин: результаты ЕГЭ доказывают качество знаний московских выпускников

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Качество знаний и способность к конкуренции у московских школьников находятся на высоком уровне. Это доказывают результаты ЕГЭ. Об этом сообщил Сергей Собянин по итогам заседания президиума столичного правительства.

В 2024 году доля выпускников, которые набрали 220 баллов и более по трем предметам, достигла почти 40%. Кроме того, стало больше тех, кто поступает в вузы на бюджетные места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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