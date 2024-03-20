20 марта, 18:30Новости
Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию развязки между МКАД и улицей Верхние поля завершили на три месяца раньше срока. Об этом рассказал Сергей Собянин.
500 тысяч поездок совершили пассажиры двух маршрутов регулярного речного транспорта, пишет портал мэра и правительства Москвы.
В Московском парламентском центре открылась художественная выставка "Семнадцать мгновений истории Осетии".