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Новости

Новости

20 марта, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Новости часа: Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает резидентов технопарков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию развязки между МКАД и улицей Верхние поля завершили на три месяца раньше срока. Об этом рассказал Сергей Собянин.

500 тысяч поездок совершили пассажиры двух маршрутов регулярного речного транспорта, пишет портал мэра и правительства Москвы.

В Московском парламентском центре открылась художественная выставка "Семнадцать мгновений истории Осетии".

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