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Новости

20 марта, 16:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Новости часа: Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает резидентов технопарков

Новости часа: в "Активном гражданине" выберут лучшие турмаршруты по Москве – Собянин

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершили на три месяца раньше срока. Об этом заявил Сергей Собянин.

930 новых остановочных павильонов подключили к электросетям, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в двух студенческих общежитиях Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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