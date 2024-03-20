20 марта, 16:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершили на три месяца раньше срока. Об этом заявил Сергей Собянин.
930 новых остановочных павильонов подключили к электросетям, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в двух студенческих общежитиях Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.