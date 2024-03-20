Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

В столице начался прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Все желающие могут предложить свой авторский маршрут, оставив заявку на портале "Russpass.Бизнес". Он должен относиться к одной из пяти тем: истории, культуре, спорту, экологии и транспорту. В итоге 12 победителей из каждого округа выберут на портале "Активный гражданин". Еще пять самых креативных маршрутов определит экспертное жюри.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.