Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число участников земельно-имущественных торгов в Москве увеличилось на 54%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В электронном дневнике МЭШ появился график контрольных работ, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

МОЭК готовит систему теплоснабжения столицы к весенним паводкам, заявили в пресс-службе компании.