Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 16:00

Новости

Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Новости часа: Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает резидентов технопарков

Новости часа: в "Активном гражданине" выберут лучшие турмаршруты по Москве – Собянин

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Мэр Москвы назвал главные направления развития образования в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число участников земельно-имущественных торгов в Москве увеличилось на 54%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В электронном дневнике МЭШ появился график контрольных работ, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

МОЭК готовит систему теплоснабжения столицы к весенним паводкам, заявили в пресс-службе компании.

Читайте также
мэр МосквыэкономикаобразованиегородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика