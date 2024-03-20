20 марта, 16:00Новости
Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число участников земельно-имущественных торгов в Москве увеличилось на 54%. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В электронном дневнике МЭШ появился график контрольных работ, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
МОЭК готовит систему теплоснабжения столицы к весенним паводкам, заявили в пресс-службе компании.