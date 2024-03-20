Новости часа: Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МКАД в Капотне после реконструкции открыли 21-ю по счету развязку. Сергей Собянин отметил, что специалисты достроили все восемь искусственных сооружений.

Уже 500 тысяч поездок совершили пассажиры регулярного речного транспорта, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Спасатели патрулируют реки и водоемы Москвы в усиленном режиме из-за оттепели. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.