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Новости

20 марта, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Мэр Москвы назвал главные направления развития образования в этом году

Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Новости часа: более 4 млн "квадратов" жилья будет построено в столице по проектам КРТ

Новости часа: почти 20 тыс человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в Масленицу

Москвичам рассказали о главных новостях 19 марта

Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начинается прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В электронном дневнике МЭШ появился график контрольных работ, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков в выходные, 23–24 марта, в Москве потеплеет до 11 градусов.

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