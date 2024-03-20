Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начинается прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В электронном дневнике МЭШ появился график контрольных работ, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков в выходные, 23–24 марта, в Москве потеплеет до 11 градусов.