20 марта, 12:00Новости
Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начинается прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Об этом рассказал Сергей Собянин.
В электронном дневнике МЭШ появился график контрольных работ, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По прогнозам синоптиков в выходные, 23–24 марта, в Москве потеплеет до 11 градусов.