Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 07:45

Новости

Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Новости часа: более 4 млн "квадратов" жилья будет построено в столице по проектам КРТ

Новости часа: почти 20 тыс человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в Масленицу

Москвичам рассказали о главных новостях 19 марта

Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве домов по программам КРТ в столице

Новости часа: первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта

Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

В Москве утвердили приоритетные планы столичного образования на 2024 год. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, развитие будет идти по нескольким направлениям.

Особое внимание уделили профильному и предпрофессиональному образованию. На данный момент более 70% школ имеют классы с ориентацией на определенную сферу – медицина, психология, медиа, IT- классы и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика