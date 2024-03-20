Новости часа: более 4 млн "квадратов" жилья будет построено в столице по проектам КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4 миллионов квадратных метров жилья будет построено в районах столицы по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году столица получит еще более 800 экологичных электробусов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве начнет теплеть в субботу, 23 марта, днем воздух прогреется до 9 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.