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Новости

20 марта, 00:00

Общество

Новости часа: более 4 млн "квадратов" жилья будет построено в столице по проектам КРТ

Новости часа: более 4 млн "квадратов" жилья будет построено в столице по проектам КРТ

Новости часа: почти 20 тыс человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в Масленицу

Москвичам рассказали о главных новостях 19 марта

Новости часа: велопешеходный мост с амфитеатром для студентов Бауманки готов на 65%

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве домов по программам КРТ в столице

Новости часа: первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет 28–30 марта

Собянин рассказал, что построят в Москве в рамках проектов комплексного развития

Новости часа: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

Новости часа: велопешеходный мост через реку Яузу готов на 65%

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4 миллионов квадратных метров жилья будет построено в районах столицы по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году столица получит еще более 800 экологичных электробусов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве начнет теплеть в субботу, 23 марта, днем воздух прогреется до 9 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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