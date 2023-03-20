Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Транспорт

Собянин: метро позволит авиапассажирам Внуково и горожанам экономить время на поездках

Собянин: метро позволит авиапассажирам Внуково и горожанам экономить время на поездках

Новости часа: лидер КНР рассчитывает обсудить с Путиным план развития партнерства

Новости часа: в Москве выросло производство препаратов против опухолей

Новости часа: ВСУ выпустили 10 снарядов по Александровке в ДНР

Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"

Собянин рассказал о планах благоустройства территорий школ и детсадов к 1 сентября

Новости часа: расписание полетов в Сочи могут стабилизировать к вечеру 20 марта

Собянин: более 7,5 млн человек приняли участие в зимних мероприятиях в столичных парках

Онлайн-сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев

Больше 360 км дорог построили в ТиНАО почти за 11 лет – Собянин

В 2023 году в аэропорту Внуково будет своя станция метро, которая станет частью Солнцевской линии. Станция готова на 60%, специалисты устанавливают основные конструкции, прокладывают инженерные коммуникации и ведут отделочные работы. Сергей Собянин рассказал, что новая станция Московского метрополитена позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут.

По словам мэра, для жителей поселения Внуковского и других соседних поселений появится метро, что является важным моментом для улучшения транспортной доступности в данном районе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортстроительствометровидеоСтанислав КуликАлина ГилеваНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика