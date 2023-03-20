Собянин: метро позволит авиапассажирам Внуково и горожанам экономить время на поездках

В 2023 году в аэропорту Внуково будет своя станция метро, которая станет частью Солнцевской линии. Станция готова на 60%, специалисты устанавливают основные конструкции, прокладывают инженерные коммуникации и ведут отделочные работы. Сергей Собянин рассказал, что новая станция Московского метрополитена позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут.

По словам мэра, для жителей поселения Внуковского и других соседних поселений появится метро, что является важным моментом для улучшения транспортной доступности в данном районе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.