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Собянин рассказал о планах благоустройства территорий школ и детсадов к 1 сентября

Собянин рассказал о планах благоустройства территорий школ и детсадов к 1 сентября

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Территории более 160 школ и детских садов благоустроят в Москве к 1 сентября. Основная цель – сделать пространство современным и безопасным. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты отремонтируют детские площадки, приведут в порядок спортивные поля. Кроме того, высадят новые деревья, установят дополнительные фонари и системы видеонаблюдения. На территории школ создадут спортивные кластеры.

По словам мэра столицы, проводить все работы будут летом, чтобы не мешать обучению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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