Собянин: более 7,5 млн человек приняли участие в зимних мероприятиях в столичных парках

Больше 7,5 миллиона москвичей и гостей города отдохнули в парках и на фестивальных площадках этой зимой. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Самым популярным развлечением сезона стали коньки. На бесплатных ледовых площадках побывали более 500 тысяч человек, и еще больше – на катках в столичных парках.

Всю зиму в Москве работали не только катки, но и горки, лыжные трассы и склоны. Также проходили соревнования, праздники, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.