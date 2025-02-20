20 февраля, 23:30Новости
Новости часа: около 215 тысяч услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 215 тысяч услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки в Москве, рассказал Сергей Собянин.
Праздничную программу подготовили на речных вокзалах и в Музее транспорта на 23 февраля, сообщает заммэра Максим Ликсутов.
Оформлено разрешение на возведение дома по программе реновации в районе Зюзино, рассказали в Мосгосстройнадзоре.