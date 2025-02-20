Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 23:30

Новости

Новости часа: около 215 тысяч услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки

Новости часа: около 215 тысяч услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки

Новости часа: производство быстрых электрических зарядных станций появится в Москве

Синоптики пообещали москвичам скорую весну

Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о сети зарядных станций для электромобилей в Москве

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Собянин: Москва заключила порядка 30 офсетных контрактов с 2017 года

Новости часа: более 14 млн "квадратов" недвижимости ввели за прошлый год в Москве

Собянин рассказал о системной помощи по протезированию для участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 215 тысяч услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Праздничную программу подготовили на речных вокзалах и в Музее транспорта на 23 февраля, сообщает заммэра Максим Ликсутов.

Оформлено разрешение на возведение дома по программе реновации в районе Зюзино, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

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