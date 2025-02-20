Новости часа: производство быстрых электрических зарядных станций появится в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство быстрых электрических зарядных станций появится в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Оплата по биометрии в транспорте заработает на всех турникетах метро Москвы до конца 2025 года, сообщает Дептранс.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в цвета флага РФ 23 февраля, следует из телеграм-канала аттракциона.