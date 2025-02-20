Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 21:30

Новости

Новости часа: производство быстрых электрических зарядных станций появится в Москве

Новости часа: производство быстрых электрических зарядных станций появится в Москве

Синоптики пообещали москвичам скорую весну

Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о сети зарядных станций для электромобилей в Москве

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Собянин: Москва заключила порядка 30 офсетных контрактов с 2017 года

Новости часа: более 14 млн "квадратов" недвижимости ввели за прошлый год в Москве

Собянин рассказал о системной помощи по протезированию для участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство быстрых электрических зарядных станций появится в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Оплата по биометрии в транспорте заработает на всех турникетах метро Москвы до конца 2025 года, сообщает Дептранс.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в цвета флага РФ 23 февраля, следует из телеграм-канала аттракциона.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика