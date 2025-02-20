Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве откроется новое производство зарядных станций для электромобилей по офсетному контракту. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На сайте "Активный гражданин" назвали сметану лучшей начинкой для блинов на Масленицу, проинформировали в пресс-службе мэра.

В Москве наблюдается изменение покупательских предпочтений: москвички перестали покупать мужчинам пену для бритья и носки на 23 февраля, в тренде оказались гантели и велосипеды, рассказали данные бизнес-аналитики.