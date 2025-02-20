Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 19:30

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Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей

Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о сети зарядных станций для электромобилей в Москве

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Собянин: Москва заключила порядка 30 офсетных контрактов с 2017 года

Новости часа: более 14 млн "квадратов" недвижимости ввели за прошлый год в Москве

Собянин рассказал о системной помощи по протезированию для участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Собянин: 14 млн "квадратов" недвижимости ввели в 2024 году в Москве

Новости часа: Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2025–2026 годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве откроется новое производство зарядных станций для электромобилей по офсетному контракту. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На сайте "Активный гражданин" назвали сметану лучшей начинкой для блинов на Масленицу, проинформировали в пресс-службе мэра.

В Москве наблюдается изменение покупательских предпочтений: москвички перестали покупать мужчинам пену для бритья и носки на 23 февраля, в тренде оказались гантели и велосипеды, рассказали данные бизнес-аналитики.

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