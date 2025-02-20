20 февраля, 19:30Новости
Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве откроется новое производство зарядных станций для электромобилей по офсетному контракту. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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