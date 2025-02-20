Новости часа: Сергей Собянин рассказал о сети зарядных станций для электромобилей в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице к 2030 году появится сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Профсоюзы Москвы доставили около 800 тонн гуманитарной помощи в Донбасс, Запорожье и Херсонскую область.

Московская канатная дорога в День защитника Отечества предоставит скидку 23% обладателям военного билета.