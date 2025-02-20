Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 18:15

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о сети зарядных станций для электромобилей в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о сети зарядных станций для электромобилей в Москве

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Собянин: Москва заключила порядка 30 офсетных контрактов с 2017 года

Новости часа: более 14 млн "квадратов" недвижимости ввели за прошлый год в Москве

Собянин рассказал о системной помощи по протезированию для участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Собянин: 14 млн "квадратов" недвижимости ввели в 2024 году в Москве

Новости часа: Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2025–2026 годы

Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице к 2030 году появится сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Профсоюзы Москвы доставили около 800 тонн гуманитарной помощи в Донбасс, Запорожье и Херсонскую область.

Московская канатная дорога в День защитника Отечества предоставит скидку 23% обладателям военного билета.

Читайте также
мэр МосквыгородэкономикаобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика