20 февраля, 15:15Новости
Собянин рассказал о системной помощи по протезированию для участников СВО
Сергей Собянин вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и замминистра обороны Анной Цивилевой посмотрели, как работает Центр протезирования и комплексной реабилитации участников спецоперации.
Мэр рассказал, что бойцам, получившим ранения, там оказывают всю необходимую медицинскую помощь. С ними также работают психологи и проводится их социальная адаптация.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.