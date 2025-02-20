Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 15:15

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Собянин рассказал о системной помощи по протезированию для участников СВО

Собянин рассказал о системной помощи по протезированию для участников СВО

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Сергей Собянин вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и замминистра обороны Анной Цивилевой посмотрели, как работает Центр протезирования и комплексной реабилитации участников спецоперации.

Мэр рассказал, что бойцам, получившим ранения, там оказывают всю необходимую медицинскую помощь. С ними также работают психологи и проводится их социальная адаптация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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