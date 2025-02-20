Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 13:45

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Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Собянин: 14 млн "квадратов" недвижимости ввели в 2024 году в Москве

Новости часа: Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2025–2026 годы

Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

Мэр Москвы: стадион "Торпедо" станет современной спортивной ареной

Новости часа: уличные парковки в Москве будут бесплатными в День защитника Отечества

Новости часа: новый переход появится на острове Балчуг под Малым Каменным мостом

Новости часа: реконструкцию стадиона "Торпедо" в Москве завершат осенью 2026 года

Около 8 сантиметров снега выпало в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва активно помогает ВС РФ, в том числе производя вооружение и оказывая соцподдержку. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пассажиры оплатили проезд с помощью биометрии более 140 миллионов раз. Об этом сообщили в Дептрансе.

Первый форум, посвященный работе технопарков, пройдет в Москве 14 марта, рассказали в департаменте предпринимательства.

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