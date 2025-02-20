Новости часа: Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва активно помогает ВС РФ, в том числе производя вооружение и оказывая соцподдержку. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пассажиры оплатили проезд с помощью биометрии более 140 миллионов раз. Об этом сообщили в Дептрансе.

Первый форум, посвященный работе технопарков, пройдет в Москве 14 марта, рассказали в департаменте предпринимательства.