Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

В московском центре протезирования и комплексной реабилитации участников спецоперации делают все необходимое для того, чтобы бойцы имели возможность вернуться к полноценной жизни. Об этом заявил Сергей Собянин.

В преддверии Дня защитника Отечества мэр Москвы приехал в медицинское учреждение вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой и замминистра обороны Анной Цивилевой. По словам Собянин, в госпитале создана целая система для оказания помощи, которая включает комплексное лечение, протезно-ортопедическую помощь, реабилитацию, а также психологическое сопровождение и социальную адаптацию.

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