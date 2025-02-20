Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 09:00

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Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

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Северный участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "ЗИЛа" вошел в число ключевых строек, которые запланированы на 2025 и 2026 годы в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Работы также продолжатся на двух крупных объектах здравоохранения: многопрофильном комплексе детской городской клинической больницы Святого Владимира и Московской городской онкологической больнице № 62. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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