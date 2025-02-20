Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

Северный участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "ЗИЛа" вошел в число ключевых строек, которые запланированы на 2025 и 2026 годы в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Работы также продолжатся на двух крупных объектах здравоохранения: многопрофильном комплексе детской городской клинической больницы Святого Владимира и Московской городской онкологической больнице № 62. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.