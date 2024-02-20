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Новости

20 февраля, 23:55

Новости

Новости часа: шесть жилых комплексов построены по реновации в Можайском районе Москвы

Новости часа: шесть жилых комплексов построены по реновации в Можайском районе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о спортплощадках на базе образовательных учреждений

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития Можайского района

Новости часа: Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Новости часа: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Новости часа: дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М2

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть жилых комплексов построены по программе реновации в Можайском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 1 700 дворов благоустроят в столице в 2024 году. Информацию публикуют на портале мэра и правительства Москвы.

Столичные промышленники при поддержке центра "Моспром" вышли на пять международных рынков в 2023 году. Об этом также сообщается на сайте мэра.

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