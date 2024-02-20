Новости часа: шесть жилых комплексов построены по реновации в Можайском районе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть жилых комплексов построены по программе реновации в Можайском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 1 700 дворов благоустроят в столице в 2024 году. Информацию публикуют на портале мэра и правительства Москвы.

Столичные промышленники при поддержке центра "Моспром" вышли на пять международных рынков в 2023 году. Об этом также сообщается на сайте мэра.