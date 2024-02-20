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Новости

20 февраля, 20:00

Общество

Новости часа: Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Новости часа: Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Новости часа: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Новости часа: дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М2

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ. Более 8,5 тысячи учителей уже получили выплату за успешную подготовку школьников к ЕГЭ, отметил мэр столицы.

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве. Об этом рассказал Роспотребнадзор.

Десять дополнительных поездов запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в праздники февраля и марта. О дополнительных поездах сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

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