Новости часа: Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ. Более 8,5 тысячи учителей уже получили выплату за успешную подготовку школьников к ЕГЭ, отметил мэр столицы.

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве. Об этом рассказал Роспотребнадзор.

Десять дополнительных поездов запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в праздники февраля и марта. О дополнительных поездах сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.