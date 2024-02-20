Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

В Москве второй год действует система поощрения учителей за успешную подготовку школьников к единому государственному экзамену. По словам Сергея Собянина, выплаты получили уже больше 8,5 тысячи педагогов.

В своем телеграм-канале мэр столицы рассказал о номинациях для преподавателей по математике и русскому языку, а также для специалистов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ по выбору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.