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20 февраля, 19:15

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Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

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В Москве второй год действует система поощрения учителей за успешную подготовку школьников к единому государственному экзамену. По словам Сергея Собянина, выплаты получили уже больше 8,5 тысячи педагогов.

В своем телеграм-канале мэр столицы рассказал о номинациях для преподавателей по математике и русскому языку, а также для специалистов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ по выбору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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