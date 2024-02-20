Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Во многих районах Москвы началась вторая волна строительства ЖК по реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электробусы полностью заменили автобусы на маршруте № 104, сообщили в столичном Дептрансе.

Искусственный интеллект за год обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.