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20 февраля, 17:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Новости часа: дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М2

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Новости часа: Собянин рассказал об инфраструктуре для занятий детей зимними видами спорта

Собянин: транспортная система Москвы станет основой развития города

Новости часа: дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 "Крым"

Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Во многих районах Москвы началась вторая волна строительства ЖК по реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электробусы полностью заменили автобусы на маршруте № 104, сообщили в столичном Дептрансе.

Искусственный интеллект за год обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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