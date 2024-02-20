Новости часа: Собянин рассказал об инфраструктуре для занятий детей зимними видами спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыты 354 спортплощадки для зимнего отдыха на базе образовательных организаций. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 300 пешеходных переходов сделают по проектам ЦОДД в этом году. Это данные Дептранса.

Волонтеры Москвы помогут в проведении "Игр будущего" в Казани. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.