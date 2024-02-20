Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 13:45

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал об инфраструктуре для занятий детей зимними видами спорта

Новости часа: Собянин рассказал об инфраструктуре для занятий детей зимними видами спорта

Собянин: транспортная система Москвы станет основой развития города

Новости часа: дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 "Крым"

Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Собянин: продлим дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2

Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках Москвы

Московские предприятия поставили городу 830 тыс упаковок лекарств – Собянин

Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыты 354 спортплощадки для зимнего отдыха на базе образовательных организаций. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 300 пешеходных переходов сделают по проектам ЦОДД в этом году. Это данные Дептранса.

Волонтеры Москвы помогут в проведении "Игр будущего" в Казани. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика