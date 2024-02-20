Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 12:00

Новости

Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Собянин: продлим дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2

Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках Москвы

Московские предприятия поставили городу 830 тыс упаковок лекарств – Собянин

Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых

Собянин рассказал, как будет устроен флагманский центр в больнице имени Буянова

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Новости часа: число самозанятых в столице увеличилось на 329 тыс человек

Москва поставила в приоритет развитие рельсового транспорта и сети высокоскоростных магистралей до 2030 года. В городе будут открыты еще три линии метро и почти десять станций МЦД, а поезда из столицы до крупнейших городов центральной России начнут ходить в шесть раз чаще. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Какие еще планы в транспортной отрасли есть на ближайшие шесть лет? Подробнее о программе модернизации и развития транспорта столицы – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика