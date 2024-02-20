Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Москва поставила в приоритет развитие рельсового транспорта и сети высокоскоростных магистралей до 2030 года. В городе будут открыты еще три линии метро и почти десять станций МЦД, а поезда из столицы до крупнейших городов центральной России начнут ходить в шесть раз чаще. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Какие еще планы в транспортной отрасли есть на ближайшие шесть лет? Подробнее о программе модернизации и развития транспорта столицы – в эфире телеканала Москва 24.