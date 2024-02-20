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20 февраля, 07:15

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Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

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Городской транспорт станет еще более комфортным для миллионов москвичей. Сергей Собянин поделился планами по развитию наземного, речного и железнодорожного транспорта.

В трамваях, например, постепенно внедрят беспилотные технологии, а речные артерии столицы пополнятся пятью новыми маршрутами. Московская подземка расширится на три полноценные линии. Изменения произойдут в ближайшие годы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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