18:15Город
Собянин: Московский инновационный кластер объединяет более 35 тыс компаний по всей стране
Москва в 1,5 раза увеличит количество пилотных испытаний программы тестирования инноваций. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В настоящее время столичный инновационный кластер объединяет более 35 тысяч компаний по всей стране. Город помогает изобретателям на всех этапах – от создания технологического продукта до его продажи.
Для стартаперов также разработаны эффективные программы. По словам мэра, они могут пройти обучение в "Академии инноваторов", которое даст им необходимые знания для доработки продукта, привлечения инвестиций и запуска продаж.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.