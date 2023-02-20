Собянин открыл важнейший инфраструктурный объект БКЛ – электродепо "Нижегородское"

Сергей Собянин открыл построенное для поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) электродепо "Нижегородское". Это крупнейший инфраструктурный объект БКЛ: там будут обслуживать и ремонтировать примерно 40% поездов этой линии.

Как только Большую кольцевую линию откроют, количество поездов увеличится вдвое. Дополнительные составы будет обслуживать, в том числе, и депо "Нижегородское".

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