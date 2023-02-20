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Транспорт

Собянин открыл важнейший инфраструктурный объект БКЛ – электродепо "Нижегородское"

Собянин открыл важнейший инфраструктурный объект БКЛ – электродепо "Нижегородское"

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Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

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Сергей Собянин открыл построенное для поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) электродепо "Нижегородское". Это крупнейший инфраструктурный объект БКЛ: там будут обслуживать и ремонтировать примерно 40% поездов этой линии.

Как только Большую кольцевую линию откроют, количество поездов увеличится вдвое. Дополнительные составы будет обслуживать, в том числе, и депо "Нижегородское".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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