Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин открыл построенное для поездов Большой кольцевой линии электродепо "Нижегородское". Это крупнейший инфраструктурный объект БКЛ: там будут обслуживать и ремонтировать примерно 40% поездов этой линии.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отмечается, что на БКЛ в данный момент работает порядка 50 современных составов, которые обслуживаются электродепо "Замоскворецкое". После полного открытия линии число поездов увеличат практически в два раза.



Подробнее о том, что представляет собой новый объект, – в эфире телеканала Москва 24.