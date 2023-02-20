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Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Новости часа: Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Собянин открыл построенное для поездов БКЛ электродепо "Нижегородское"

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Сергей Собянин открыл построенное для поездов Большой кольцевой линии электродепо "Нижегородское". Это крупнейший инфраструктурный объект БКЛ: там будут обслуживать и ремонтировать примерно 40% поездов этой линии.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отмечается, что на БКЛ в данный момент работает порядка 50 современных составов, которые обслуживаются электродепо "Замоскворецкое". После полного открытия линии число поездов увеличат практически в два раза.

Подробнее о том, что представляет собой новый объект, – в эфире телеканала Москва 24.

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