Новости часа: Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро. Оно будет обслуживать 40% будущей БКЛ.

"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов 23–25 февраля в Шереметьево из-за плановых работ. Об этом сообщили в компании.

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156. Такие данные представило республиканское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.