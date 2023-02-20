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Новости часа: Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Новости часа: Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

Собянин открыл построенное для поездов БКЛ электродепо "Нижегородское"

Собянин рассказал об открытии детской поликлиники в Южном Медведкове

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Участок МСД между улицами Лухмановская и Покровская готов почти на 70% – Собянин

Реконструкцию участка Крутицкой набережной завершат до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро. Оно будет обслуживать 40% будущей БКЛ.

"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов 23–25 февраля в Шереметьево из-за плановых работ. Об этом сообщили в компании.

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156. Такие данные представило республиканское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

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