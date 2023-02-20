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Собянин рассказал об открытии детской поликлиники в Южном Медведкове

Собянин рассказал об открытии детской поликлиники в Южном Медведкове

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Сергей Собянин рассказал об открытии детской поликлиники в Южном Медведкове. Теперь 16 тысяч детей и подростков будут получать помощь в новой медучреждении. В пятиэтажное здание на Полярной улице переехал один из филиалов детской поликлиники № 110.

Площадь нового помещения в четыре раза больше старого. Там установили современное оборудование, в том числе цифровой рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса, а также технику для лоров и офтальмологов. Кроме того, пациентов принимают в кабинетах лечебной физкультуры и физиотерапии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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