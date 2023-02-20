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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной

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Сергей Собянин рассказал, что в городе в 2023 году будет благоустроена Воробьевская набережная и Аллея спортивной славы. Длина пешеходных маршрутов на склонах Воробьевых гор вырастет почти на три километра. На набережной создадут беговую дорожку и двухстороннюю вело-роллерную трассу. Отремонтируют лестничные спуски к воде, установят новые указатели и светильники, появится архитектурно-художественная подсветка.

По словам мэра, Аллея спортивной славы станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Пеший маршрут протянется от эскалаторной галереи прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку. Саму аллею украсят стенды и художественные композиции, посвященные зимним видам спорта и легендам "белых" Олимпиад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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