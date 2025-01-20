Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число резидентов ОЭЗ "Технополиса "Москва" увеличилось до 118, объявил Сергей Собянин.

Сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли и недвижимости были сокращены в Москве, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, детеныша бурой гиены из Московского зоопарка назовут Акелой, сообщает портал мэра и правительства столицы.