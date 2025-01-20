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20 января, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: будет создан народный рейтинг самых красиво украшенных заведений Москвы

"Мой район. Новости": туризм в новогодние каникулы принес Москве 136,8 млрд рублей

Новости часа: Москва выделила около 700 га земли бизнесу без торгов

Собянин назвал объекты, которые построят в рамках масштабных инвестпроектов

Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"

Мэр Москвы: число посетителей кафе и ресторанов зимой выросло более чем на 8%

Собянин: число резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличилось до 118 предприятий

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 января

Собянин: число проектов КРТ увеличилось в 1,6 раза за 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число резидентов ОЭЗ "Технополиса "Москва" увеличилось до 118, объявил Сергей Собянин.

Сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли и недвижимости были сокращены в Москве, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, детеныша бурой гиены из Московского зоопарка назовут Акелой, сообщает портал мэра и правительства столицы.

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