20 января, 14:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число резидентов ОЭЗ "Технополиса "Москва" увеличилось до 118, объявил Сергей Собянин.
Сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли и недвижимости были сокращены в Москве, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Кроме того, детеныша бурой гиены из Московского зоопарка назовут Акелой, сообщает портал мэра и правительства столицы.