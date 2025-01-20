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Новости

20 января, 15:45

Новости

Собянин назвал объекты, которые построят в рамках масштабных инвестпроектов

Собянин назвал объекты, которые построят в рамках масштабных инвестпроектов

Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"

Мэр Москвы: число посетителей кафе и ресторанов зимой выросло более чем на 8%

Собянин: число резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличилось до 118 предприятий

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 января

Собянин: число проектов КРТ увеличилось в 1,6 раза за 2024 год

Собянин: музейный город ВДНХ посетили 4 млн человек в 2024 году

Собянин сообщил, что в 2024 году госветклиники приняли почти полмиллиона питомцев

Собянин: подготовительный этап строительства лечебного комплекса ГКБ № 52 завершен

Собянин: почти 1,5 тысячи станков с ЧПУ установили в московских школах

Город без торгов предоставил около 700 гектаров земли бизнесу, который занимается масштабными инвестпроектами. Более половины территорий было выделено в 2024 году. Данными с 2022 года в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

В Хорошевском районе построят многофункциональный деловой центр разной этажности, в Тверском – театр мюзикла на месте бывшей Щукинской сцены, а в Троицке появится вторая очередь технопарка, где откроют более 500 рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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