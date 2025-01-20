Собянин назвал объекты, которые построят в рамках масштабных инвестпроектов

Город без торгов предоставил около 700 гектаров земли бизнесу, который занимается масштабными инвестпроектами. Более половины территорий было выделено в 2024 году. Данными с 2022 года в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

В Хорошевском районе построят многофункциональный деловой центр разной этажности, в Тверском – театр мюзикла на месте бывшей Щукинской сцены, а в Троицке появится вторая очередь технопарка, где откроют более 500 рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.