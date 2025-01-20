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20 января, 09:30

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Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"

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В 2024 году особая экономическая зона "Технополис "Москва" пополнилась 17 новыми участниками, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Таким образом, число резидентов зоны увеличилось до 118 предприятий. В них трудятся почти 19 тысяч человек.

"Технополис "Москва" продолжает развиваться как ключевая площадка для высокотехнологичных производств. Благодаря значительным налоговым и таможенным льготам, резиденты увеличивают объем выпускаемой продукции и расширяют свои мощности. За девять месяцев текущего года они сэкономили более 3 миллиардов рублей на налогах, инвестировав при этом свыше 38 миллиардов рублей в свои производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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