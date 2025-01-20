Собянин: число резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличилось до 118 предприятий

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" в 2024 году пополнилась новыми участниками. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, статус резидента получили 17 новых предприятий. Теперь в ОЭЗ работают 118 высокотехнологичных компаний, в которых трудятся почти 19 тысяч человек.

Благодаря налоговым льготам резиденты значительно увеличивают объем выпускаемой продукции и наращивают мощности. За девять месяцев 2024 года они сэкономили на налогах более 3 миллиардов рублей, инвестировав при этом свыше 38 миллиардов рублей в развитие своих производств.

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