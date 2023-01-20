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Транспорт

Новости часа: Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в этом году

Новости часа: Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в этом году

Собянин рассказал о развитии сети пунктов проката спортинвентаря в столичных парках

Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

Новости часа: ВС РФ освободили Клещеевку на донецком направлении

Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса

Новости часа: в Москве активно реализуют 25 проектов комплексного развития территорий

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы

Новости часа: один человек погиб при обстреле Каховки со стороны ВСУ

Собянин: в кадровом центре Депздрава разработано свыше 40 образовательных программ

Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Поезда не будут ходить на участке МЦК между станциями Крымская и Хорошёво 21 января. Об этом рассказали столичные власти.

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили после временного закрытия из-за ремонта. Об этом заявил Минтранс.

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