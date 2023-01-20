Новости часа: Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Поезда не будут ходить на участке МЦК между станциями Крымская и Хорошёво 21 января. Об этом рассказали столичные власти.

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили после временного закрытия из-за ремонта. Об этом заявил Минтранс.