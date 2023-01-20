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Собянин рассказал о развитии сети пунктов проката спортинвентаря в столичных парках

Собянин рассказал о развитии сети пунктов проката спортинвентаря в столичных парках

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Мэр города сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса. Открытие центра проката спортинвентаря в парке стало завершением данного проекта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В Битцевском лесу зимой посетители могут брать комплекты для тюбинга и катания на лыжах, а в летнее время будет работать прокат велосипедов и самокатов. Отмечается, что было важно сохранить заповедную часть парка, поэтому все активности перенесли на его окраины.

До конца 2023 года в московских парках и на природных территориях планируют открыть еще шесть центров проката. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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