Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:30

Город

Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса

Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса

Новости часа: в Москве активно реализуют 25 проектов комплексного развития территорий

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы

Новости часа: один человек погиб при обстреле Каховки со стороны ВСУ

Собянин: в кадровом центре Депздрава разработано свыше 40 образовательных программ

Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

Собянин: усадьба "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирована до конца года

Собянин рассказал об открытии путепровода в районе улицы Александры Монаховой

Собянин: в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры

Более 12 тыс рабочих мест создано в ОЭЗ "Технополис "Москва" за 17 лет – Собянин

В Северном Бутове открылся прокат спортивного инвентаря для активного отдыха в Битцевском лесу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Зимой посетители могут брать комплекты для тюбинга и катания на лыжах, а в летнее время там будет работать прокат велосипедов, самокатов и инвентаря для скандинавской ходьбы. 10 подобных прокатов с раздевалками и душевыми открылись и в других районах Москвы.

Кроме того, этой зимой в Битцевском парке заработали два обновленных катка и пять лыжных трасс. По словам мэра, все это сделано в рамках завершающего этапа реабилитации Битцевского леса. В рамках проекта сохранены заповедные части парка и обустроены его отдельные участки, которые прилегают к жилой зоне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика