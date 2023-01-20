Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса

В Северном Бутове открылся прокат спортивного инвентаря для активного отдыха в Битцевском лесу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Зимой посетители могут брать комплекты для тюбинга и катания на лыжах, а в летнее время там будет работать прокат велосипедов, самокатов и инвентаря для скандинавской ходьбы. 10 подобных прокатов с раздевалками и душевыми открылись и в других районах Москвы.

Кроме того, этой зимой в Битцевском парке заработали два обновленных катка и пять лыжных трасс. По словам мэра, все это сделано в рамках завершающего этапа реабилитации Битцевского леса. В рамках проекта сохранены заповедные части парка и обустроены его отдельные участки, которые прилегают к жилой зоне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.