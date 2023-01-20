Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы

Москва построит на территории промзон современные промышленные предприятия и технопарки, где будут работать почти 90 тысяч специалистов. А инвестиции составят более 700 миллиардов рублей. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте полуразвалившихся цехов можно создать высокотехнологичное производство и деловые центры, а на пустырях построить комфортные жилые кварталы с детскими садами, школами, поликлиниками. В данный момент реализуют уже 25 проектов.

По закону, который власти приняли несколько лет назад, развитием занимаются или собственники земли, или же город выкупает у них землю и находит инвесторов по результатам торгов.

Как отметил мэр, итоги такой масштабной работы определят облик Москвы на ближайшее столетие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.