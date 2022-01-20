"Москва сегодня": Собянин заявил, что экономика столицы адаптировалась к условиям пандемии

20 января, 19:15
Экономика Москвы адаптировалась к непростым условиям пандемии и демонстрирует рост вопреки неблагоприятным прогнозам, заявил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.
По словам мэра, столица демонстрирует плюсовые значения практически по всем показателям не только в сравнении с 2020 годом, но и 2019 годом. Собянин отметил, что объем промышленного производства вырос на 28%, строительства – на 23%, инвестиций – на 12%.
Также мэр рассказал, что гостиничный бизнес, за который опасались эксперты, в 2021 году стал работать практически на уровне 2019 года. Он добавил, что оживился внутренний туризм и стало приезжать больше людей из других регионов, что компенсировало ситуацию.
Кроме того, на встрече Собянин поблагодарил Путина за доверие и поддержку заявки Москвы на проведение "Экспо-2030". Мэр отметил, что инфраструктура столицы готова к проведению международной выставки "Экспо-2030". По словам мэра, будущий павильон планируется расположить около столичного аэропорта Внуково. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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