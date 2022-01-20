Собянин доложил Путину об успехах столицы в сфере развития метро и дорожного строительства

Строительство Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро должно решить транспортные проблемы столицы. Об этом заявил Сергей Собянин во время встречи с Владимиром Путиным.

"Сейчас активно строятся МЦД-3, МЦД-4. Мы с вами открывали 10 станций метро БКЛ. Эти проекты, конечно, должны разгрузить и решить многие транспортные проблемы", – сказал мэр.

Он выразил надежду на то, что оба проекта будут полностью закончены в 2023–2024 годах. По его словам, когда БКЛ замкнется, она станет самой большой линией в мире.

Собянин также поблагодарил главу государства за предоставление Москве инфраструктурного кредита: благодаря ему город покупает новые вагоны метро и пригородные поезда, динамично развивает транспортную инфраструктуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.